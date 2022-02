Le pays de Petria est devenu un enfer. Le régime est hors de contrôle. Il est temps de s'échapper, de se diriger vers la frontière, le monde libre. Les dernières économies de vos parents en poche, des milliers de kilomètres à vos pieds, et un petit espoir de traverser la frontière en vie.



Traversez le pays en stop dans le tout premier jeu narratif procédural. Rencontrez des personnages mémorables, découvrez des secrets, apprenez des compétences, pour vous aider à traverser la frontière vers la liberté.



Vos choix changent votre aventure, changent les gens, changent le monde. Il y a des milliers de routes dans Road 96. Laquelle prendrez-vous ?

Après une sortie boîte sur Switch, Just for Games annonce l'arrivée du jeu Road 96 sur PS4, PS5 et Series X en boîte pour le 15 Avril 2022.