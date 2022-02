Valkyria Revolution

Avec une histoire engageante pleine d'intrigues politiques, un système de combat qui mélange combat en temps réel et stratégie tactique, un style visuel magnifique, et plus encore, Valkyria Revolution plongera les joueurs dans les lignes de front d'une guerre désespérée.



PGA Tour 2K21



C'est l'année du Tigre d'Eau ! Alors prenez vos clubs, votre courage et votre enthousiasme et essayez les tout nouveaux parcours sur le thème du Nouvel An lunaire dans PGA Tour 2K21 . Conçus par la Course Designer Community et comprenant des parcours centrés sur l'eau par mattf27 et Energ1zer, ce sont le test parfait pour ceux qui cherchent à jouer comme des tigres ce week-end.



Riders Republic

Dans Riders Republic , vous êtes invité à rejoindre un immense terrain de jeu multijoueur et à participer à une avalanche d'activités diverses tout en déchiquetant la neige, la boue et la terre en temps réel avec d'autres ! Faites équipe avec vos amis et participez à des courses de descente, dominez des cartes dans des compétitions équipe contre équipe ou mettez-vous au défi dans les modes et événements PvP. Lancez-vous dans des courses de masse et soyez le premier à franchir la ligne d'arrivée (ou le dernier debout…).

Les Free Play Days pour ce week-end sont maintenant disponibles en téléchargement, il suffit de recherche le titre sur le store et hop.