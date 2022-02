MONDE IMMERSIF

Entrez dans les rues rocailleuses de Birmingham et de Londres des années 1920 et explorez des lieux emblématiques de la série, notamment le pub The Garrison, Charlie's Yard et Shelby's Betting Shop, tout en éliminant vos rivaux et en progressant dans le monde.

PERSONNAGES RÉACTIFS

Retrouvez Tommy Shelby (exprimé par Cillian Murphy) et Arthur Shelby (exprimé par Paul Anderson). Interagissez avec des personnages crédibles et faites-vous des alliés – ou des ennemis – tout en découvrant votre propre passé troublé.

INTENSE ACTION

La vie dans le monde des Peaky Blinders est pleine d'opportunités et de risques. Avec des loyautés, des réputations et des vies en jeu, plongez dans une action dramatique, engagez-vous dans un combat viscéral passionnant et faites des choix moraux déchirants.

Drame criminel épique

En fuyant le peloton d'exécution, vous vous tournez vers l'infâme Tommy Shelby pour obtenir de l'aide et vous vous retrouvez bientôt à nouveau en guerre. Votre seul espoir de rédemption est de vaincre les chances et de gagner à tout prix… PAR ORDRE DES PEAKY BLINDERS.

Peaky Blinders: The King's Ransom se dévoile avec un trailer et un vague 2022, comme date de sortie.