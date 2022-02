Personnages iconiques - Jouez un personnage de l’univers Evil Dead, dont Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxell et plus encore, avec de nouveaux dialogues enregistrés par Bruce Campbell et d’autres acteurs originaux !

Jouer pour le bien ou le mal - Combattez avec les forces du bien ou prenez le contrôle du démon Kandarian pour traquer Ash et les autres en prenant possession de Deadites, de l’environnement et de bien plus encore tout en cherchant à dévorer leur âme !

Visuels exceptionnels - Que vous coupiez un Deadite en 2 avec le bras-tronçonneuse d’Ash ou que vous parcouriez la carte à tire-d’aile sous les traits du démon Kandarian, le gore réaliste donnera vie à l’horreur !

Ceci est une… Baguette magique - Brandissez votre fusil à canon court, votre tronçonneuse, vos hachoirs et plus encore, pour affronter l’Armée de ténèbres dans un déchaînement de violence merveilleusement macabre.

Bonus de précommandes et des premières versions physiques :

Deux tenues bonus pour Ash Williams : Tenue d’employé S-Mart et tenue de chevalier Gallant.





Le premier tirage de versions physique inclura deux tenues bonus pour Ash (*jusqu’à épuisement des stocks).



Just for Games se chargera de la distribution du jeu Evil Dead sur PS4, PS5 et Series X en France.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu dans sa version Deluxe-Un steelbook-Un artbook-L'OST sur vinyle-Un T-shirt EXCLUSIF (avec possibilité de choisir sa taille)-Un set de 5 cartes-Le Season Pass du jeu-Du DLC'sLimitée à seulement 5000 exemplaires.Le tout pour 130€ environÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu dans sa version Deluxe-Un steelbook-Un artbook-L'OST sur vinyle-Un T-shirt EXCLUSIF (avec possibilité de choisir sa taille)-Un set de 5 cartes-Le Season Pass du jeu-Du DLC's-Une réplique échelle 1:1 du Book of the Dead NecronomiconLimitée à seulement 1000 exemplaires.Le tout pour 200€ mais en rupture de stock maintenant