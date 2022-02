Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamiques. Jouez en coopération avec vos amis ou prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le meilleur des ninjas !



Bad North: Jotunn Edition

Bad North est un roguelite tactique en temps réel sublime, mais brutal. Défendez votre royaume insulaire contre des hordes d’envahisseurs vikings et menez l’exode désespéré de votre peuple. Chaque île possède une forme unique ; ordonnez à vos loyaux sujets d’en tirer le meilleur avantage stratégique. L’enjeu est capital : échouez, et vous verrez le sang de vos sujets maculer le sol de rouge…



Greak: Memories of Azur

Greak: Memories of Azur offre des personnages et des décors dessinés à la main ainsi qu’une bande originale orchestrale émouvante. Vous y contrôlez trois frères et sœurs disposant de capacités propres dont ils auront besoin pour traverser leur terre natale alors qu’ils fuient une invasion mortelle. Affrontez des ennemis dans des combats nerveux, résolvez des énigmes et profitez d’une histoire captivante traitant de la famille, de l’union et de la notion de chez soi.

Les Free Play Days sont dévoilés et pour moi, ce sera rien. Retour au jeu Dying Light 2 Stay Human (d'ailleurs, le live arrive ce soir. Petite galère de connexion hier) et du Uncharted.