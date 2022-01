Salut les fans d'Evil Dead !



Lorsque nous avons décidé de créer un tout nouveau jeu digne de la franchise Evil Dead, nous savions qu'il devait être infernalement groovy. Afin d'offrir la meilleure expérience possible, Evil Dead: The Game arrive maintenant le 13 mai 2022.



Ce retard donne à notre équipe le temps dont elle a besoin pour bien faire les choses, de sorte que votre boomstick sera poli, entièrement chargé et prêt à faire exploser les Deadites ce vendredi 13 mai. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

