505 Games dévoile la date de sortie de Death Stranding : Director's Cut sur PC. C'était une question de temps avant que cette Director's Cut ne débarque sur PC, sachant que le jeu original est sorti l'année dernière sur PC.Les ajouts de cette version PC sont :-Les nouveautés pour la campagne-Un mode Photo-Une fréquence d'images plus élevée que l'original-Une compatibilité avec les écrans ultra-large-Le DLC Half-Life-Le DLC Cyberpunk 2077-Des extraits du livre numérique « The Art of -Death Stranding » (par Titan Books)-Écussons de sacs à dos-Tenue d'équipe de livraison spéciale Bridges (Or)-Motif pour capsule de BB (Chiral doré)-Gants renforcés (Or)-Tenue d'équipe de livraison spéciale Bridges (Argent)-Motif pour capsule de BB (Argenté)-Gants renforcés (Argent)Le prix sera de 39.99€ pour cette version Director's Cut et si vous avez déjà le jeu installé sur votre PC, vous pouvez d'upgrader votre Death Stranding vers la Director's Cut pour 9,99 €, comme sur PlayStation en somme.Le jeu sera disponible le 30 Mars 2022.