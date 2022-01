Les joueurs PS4 pourront jouer avec leurs amis sur PC (via Steam) ou Xbox et auront accès au garage de leurs rêves, avec 12 véhicules au choix prêts à rouler sur 19 circuits disponibles dans 13 environnements différents. Découvrez aussi une gamme de livrées personnalisables (pilotes et voitures), en plus des casques et des postures de victoire que vous débloquerez au fil de votre progression. Il y a un style de pilotage propre à chacun, avec plusieurs disciplines telles que Rallycross, monoplaces, SuperTrucks, GT et bien plus de contenu à venir ! Entrez dans la course sur votre plateforme préférée !

Le jeu Circuit Superstars est maintenant disponible sur PS4, après avoir été disponible sur One et PC en amont. Le jeu sera disponible aussi sur Switch cette année.