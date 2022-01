Petit changement dans la version collector du jeu Mulaka sur PS4 et Switch, avec l'ajout d'un CD pour la soundtrack.Plongez dans les paysages à couper le souffle du nord du Mexique avec Mulaka , un jeu d'action-aventure en 3D basé sur la riche culture indigène des Tarahumara.Reconnu pour ses capacités de course impressionnantes, embarquez pour le voyage d'un Sukuruame - un chaman Tarahumara - alors que vous combattez la souillure corrompant la terre tout en utilisant les pouvoirs des demi-dieux.De la résolution d'énigmes dans des environnements inspirés des vrais lieux de la Sierra Tarahumara au combat au corps à corps passionné avec des créatures tirées de la mythologie de la région, découvrez pourquoi les Tarahumara ont acquis la réputation d'être surhumains.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Boîte premium avec porte-objets-Pièce dorée (numérotée)-L'OST sur deux CD-Un DVD documentaire-Un artbook Making Of-3 fichiers clairs avec des extras d'impression

posted the 01/27/2022 at 12:36 PM by leblogdeshacka