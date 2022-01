Mask of Mists est un jeu d'action-aventure en vue à la première personne dans lequel vous êtes plongé dans l'exploration d'un monde plein de magie et de secrets !



Dans ce jeu, vous êtes un mercenaire chargé de retrouver une personne disparue. L'un des Archimages de l'Académie a rompu la communication alors qu'il menait ses recherches dans les profondeurs du Territoire Infecté. À un moment donné, cette zone avait été exposée à une monstrueuse quantité de magie, et elle est maintenant remplie de créatures des Abysses. Partez sur les traces de l'Archimage disparu et plongez dans l'atmosphère d'une aventure pleine de magie et de dangers !





Caractéristiques:

- Explorez des ruines antiques, des grottes mystérieuses et des maisons abandonnées

- Combattez avec des créatures magiques

- Collectez des objets et utilisez-les pour résoudre des énigmes

- Créez des potions alchimiques à partir des plantes magiques que vous avez trouvées

- Ouvrez le passage entre les mondes et trouvez l'artefact légendaire !

Red Art Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Mask of Mists, sur Switch et PS4.Le jeu est développé par 9 Eyes Game Studio, c'est un jeu d'action/aventure/puzzle, sorti en septembre 2020 sur Switch.Le jeu sera limitée à seulement 999 exemplaires sur PS4 et 2900 exemplaires sur Switch au prix respectifs de 24.99€ et 29.99€.