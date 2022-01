MADiSON est un jeu d'horreur psychologique à la première personne, avec un gameplay dérangeant et un récit troublant et convaincant.



Récit



Que feriez-vous si vous vous réveilliez enfermé dans une pièce sombre, les mains couvertes de sang ? Incarnez Luca et endurez la torture brutale de MADiSON , un démon qui l'a forcé à poursuivre un rituel sanglant commencé il y a des décennies, lui faisant commettre des actes abominables. Arriverez-vous à terminer cette sinistre cérémonie ?



Personnages



Chaque personnage de MADiSON a une histoire troublante qui se fond parfaitement dans le récit principal. Surveillez chaque pas que vous faites et veillez à ne pas attirer d'attention indésirable. Vous ne serez pas seul.



Principales caractéristiques



Utilisez l'appareil photo instantané pour survivre à cette torture ou plongez-y plus profondément.

Développez les photos que vous prenez manuellement et affrontez la peur de dévoiler la vérité.

Cherchez tout, ramassez des éléments et interagissez avec eux pour survivre aux entités.

Des événements activés au hasard et des énigmes changeantes tout au long du jeu garantissent un niveau de rejouabilité plus élevé.

Perdez-vous dans cette expérience immersive et terrifiante grâce à des visuels et des sons 3D de haute qualité.





"Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai commencé à jouer à des jeux, je suis complètement tombé amoureux de l'horreur", a déclaré Alexis Di Stefano, PDG de BLOODIOUS GAMES, dans un communiqué de presse. "De mourir constamment dans Resident Evil ou d'avoir peur de mourir en jouant à la franchise Clock Tower à des jeux d'horreur psychologiques et de survie plus modernes , je les ai tous ressentis, vécus, aimés et absorbés."

Di Stefano a poursuivi : « MADiSON est notre passion et nous avons investi notre cœur et notre âme dans le développement d'un jeu qui va vraiment vous effrayer et défier vos perspectives. Notre voyage a été incroyable, guidé par la passion de notre incroyable base de fans, et maintenant, grâce à notre partenariat avec Perp Games, nous sommes très heureux d'annoncer que nous apportons MADiSON aux consoles et pouvons diffuser notre jeu à tant d'autres fans de psychologie et Horreur de survie.









Le PDG de Perp Games, Rob Edwards, a ajouté: «Ce n'est pas souvent que vous voyez une équipe avec autant de passion et de talent. Leurs connaissances et leur expérience du genre horreur ont été concentrées pour développer MADiSON , un jeu vraiment révolutionnaire qui porte l'horreur psychologique à un tout autre niveau. MADiSON est extrêmement effrayant, et nous avons hâte que les gens vivent l'histoire tragique de Luca dans les mois à venir.

Le jeu d'horreur, Madison, débarquera cette année sur les consoles de salons.Le jeu sera disponible aussi bien en physique qu'en dématérialisé.