Ne vous évanouissez pas, embrassez vos faiblesses et priez pour pouvoir survivre au chaos que vous venez de déclencher. PEUR : Vivez l'horreur à la première personne de la main d'esprits, de monstres et de yokai japonais. EXPLORATION : Promenez-vous dans un sanctuaire shinto féodal et explorez pour dévoiler l'histoire derrière Naoko, le personnage principal. DESSIN : Concentrez-vous sur le dessin de sceaux protecteurs sur les sons et les événements étranges qui se produisent autour de vous. PUZZLES : affrontez des défis qui essaieront de vous arrêter STEALTH & RUN : Soyez silencieux, ne dérangez pas le mal… Ou tout simplement, fuyez, fuyez tout, si vous le pouvez.

Bonne nouvelle, pour les anti-démat, le jeu Ikai aura droit à une version boîte sur Switch, PS4 et PS5.La version boîte sera disponible le 29 Mars 2022.Ça sera surement Day One pour moi, j'aime bien l'ambiance et ça sort en boîte, donc bon.