Ever Forward est un jeu d'aventure et de réflexion qui suit l'histoire d'une jeune fille nommée Maya. Maya est perdue dans un monde étrange, quelque part entre la réalité et l'imagination. Elle est seule pour affronter son désespoir dans son voyage de découverte, où elle doit débloquer ses souvenirs et affronter ses peurs pour percer les secrets du monde. Les joueurs devront faire appel à leur sens de l'observation et à leur capacité de raisonnement pour résoudre de multiples énigmes afin de percer le mystère du passé de Maya et de découvrir les sombres secrets qu'elle a enfouis.

L'actualité de Just for Games est riche en ce début d'année, après une multitude d'annonce, voici un nouveau jeu en boîte, prévu pour le 25 Mars 2022.