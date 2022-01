The Company Man est un jeu de plateforme d'action classique à défilement latéral. Le décor du jeu, et même le nom du personnage principal, évoquent clairement la populaire série télévisée The Office . Vous incarnez Jim, un jeune salarié débutant à la Good Water Company. Insatisfait de la façon dont l'entreprise est gérée, Jim entreprend de renverser son patron et de devenir le PDG. Frayez-vous un chemin jusqu'aux échelons de l'entreprise en lançant des attaques par e-mail contre vos collègues avec un clavier puissant. Courez et sautez à travers les départements des ressources humaines au marketing. Boostez avec des grains de café et montrez à votre patron qui est le patron !

Le jeu The Company Man, aura droit à une version boîte sur la console de Nintendo, la Switch, grâce à Leoful.Une démo est disponible sur le store de Nintendo.La version boite sera disponible cette année.