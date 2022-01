La version Switch de Dying Light 2 Stay Human est reporté à une date inconnue.Cette version exclusivement disponible en Cloud devait sortir en même temps que les autres supports.Le jeu sera disponible le 4 février sur PS4, PS5, One, Series X|S et PC.

En 2021, Techland a accueilli les joueurs sur Nintendo Switch à Harran avec la sortie de Dying Light : Platinum Edition. De nombreux nouveaux survivants ont plongé dans l'expérience de Dying Light pour la première fois en préparation de Dying Light 2 Stay Human (Version Cloud), et l'accueil chaleureux de la communauté a confirmé l’un des mots d’ordre de Techland : la qualité compte. Afin d'offrir le niveau de jeu que les fans méritent et que Techland souhaite leur offrir, la date de sortie de Dying Light 2 Stay Human (Version Cloud) sur Nintendo Switch sera retardée. Techland demande aux fans de Nintendo du monde entier de faire preuve de patience. Dès la sortie du jeu, les joueurs pourront découvrir Dying Light 2 Stay Human avec un gameplay portable flexible à son meilleur avec la Nintendo Switch, alimentée par la technologie Cloud.

posted the 01/19/2022