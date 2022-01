Perdu en mer suite à un crash aérien, vous êtes livré à vous même au milieu d'îles mystérieuses et inhospitalières. Ramassez des objets, construisez des armes, des bâtiments et des moyens de déplacement pour explorer toujours plus et survivre parmi les requins et autres créatures aquatiques qui ne vous laisseront aucune chance !

EXPLOREZ : explorez sous l'eau et sur terre en cherchant des fournitures pour fabriquer les outils, les armes et les abris dont vous aurez besoin pour rester en vie.

SURVIVRE : chassez, pêchez, piégez et dépecez des animaux pour vous nourrir ou tuer pour affirmer votre domination sur les îles du vaste Pacifique.

RESTEZ EN VIE : restez vigilant : la faim, la soif et l'exposition conspirent contre vous alors que vous affrontez des éléments perfides et les créatures dangereuses du Pacifique. Vivez assez longtemps, restez en vie !







Just for Games, annonce l'arrivée d'une version boîte pour le jeu Stranded Deep, sur Switch.Cette version boite sera disponible dès le 25 Mars 2022.