Battlefield 2042

Adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l’aide de votre escouade et d’un arsenal de pointe dans Battlefield 2042, qui marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Découvrez plusieurs modes jouables jusqu’à 128 sur Xbox Series X|S ainsi que Battlefield Hazard Zone, une expérience de survie axée sur l’escouade, où chaque balle, chaque escarmouche et chaque décision compte.



Star Renegades

Star Renegades est un RPG stratégique qui vous pousse à être plus malin que l’intelligence artificielle, à lier des amitiés et à renverser des empires galactiques vieux de plusieurs générations. En fusionnant un système de combat tactique au tour par tour extrêmement réactif qui met l’accent sur les parades et les contre-attaques avec une campagne à base de missions émergentes générées de façon procédurale et un système d’adversaires intelligents avec des officiers ennemis qui évoluent et gravissent les échelons, chaque partie est unique, exigeante et toujours différente.



The Sinking City

The Sinking City est un jeu d’aventure et d’investigation en monde ouvert inspiré par l’œuvre de H.P. Lovecraft, le maître du fantastique. À demi submergée, la ville d’Oakmont est sous l’emprise de puissances surnaturelles. Vous allez devoir mener l’enquête pour faire la lumière sur ce qui a pris possession de la cité… et des esprits de ses habitants.

Les jeux pour ce week-end de Free Play Days sont dévoilés. Pour les détenteurs du Game Pass Ultimate, Battlefield propose 10h de jeu sur le EA Acces.