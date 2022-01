Disputez de féroces combats tactiques tandis que vous menez Daryon et Sélène dans leur quête pour trouver un remède à l'implacable Fièvre du Métal. Explorez un monde gigantesque dans cette fable épique et captivante.



Le monde d'Heryon est déchiré. Il y a des années, l'arrivée d'une mystérieuse force extraterrestre a fini par plonger la planète dans une guerre cataclysmique sans fin, où magie et technologie se sont déchaînées jusqu’à leurs plus sombres extrêmes.



Désormais, une menace encore plus grande est apparue : dans un acte de guerre méprisable, les envahisseurs ont libéré la Corrosion, une maladie mortelle transformant toute forme de vie en abominations difformes.



En ces temps désespérés, un jeune soldat devra affronter son destin et se lancer dans un voyage épique qui changera à jamais le destin d'Heryon...





Just for Games annonce l'arrivée d'une version boîte pour Edge of Eternity, sur PS4 et PS5.Ces versions pour consoles Playstation bénéficieront de toutes les mises à jour et corrections actuelles et à venir de la version PC, dont les doublages en japonais.La version Playstation 4 bénéficiera en outre de la mise à niveau gratuite vers la version Playstation 5.Cette version boite d'Edge of Eternity sur Playstation 4 et Playstation 5 sera disponible le 10 février 2022.