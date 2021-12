Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer se déroule pendant l'ère des découvertes intergalactiques du 25e siècle, où les Astroneers explorent les frontières de l'espace, risquant leur vie dans des environnements hostiles pour faire des découvertes rares et percer les mystères de l'univers.



Dans cette aventure, les joueurs travaillent ensemble pour construire des bases personnalisées au-dessus ou au-dessous du sol, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire, et utiliser le terrain pour créer tout ce qu'ils peuvent imaginer. La créativité et l'ingéniosité du joueur sont la clé pour rechercher et prospérer lors d'aventures planétaires passionnantes !





Citations de presse :

- "... [Astroneer] pourrait laisser Minecraft dans la poussière des blocs et des angles". - POPULAR SCIENCE

- "Astroneer s'est déjà affirmé comme un jeu à surveiller" - POLYGON

- "Eh ben. Astroneer n'était pas sur mon radar avant - mais il l'est carrément maintenant." - KOTAKU

L'édition physique d'Astroneer sur Nintendo Switch contient le pack cosmétique exclusif vert, composé d'une combinaison et d'une visière donnant un aspect précieux au personnage du joueur.

Just for Games, annonce que le jeu Astroneer, aura droit à une version boîte sur Switch dès le 18 Février 2022.