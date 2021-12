Devenez un puissant sorcier dans ce RPG plein d'action et d'humour et tuez les dieux arrogants qui ont osé se mettre sur votre chemin. Défiez-les seul ou avec jusqu'à 4 amis en coopération locale.



Dans God Slayers, vous incarnez l'un des membres de The Order of Warlocks. Cette fois-ci, vous devrez faire face à une menace bien plus grande que dans le jeu original. En éliminant des hordes de monstres de l'ombre dans le passé, les démonistes ont mis en colère les dieux, qui se sont maintenant retournés contre eux. En conséquence, vous pouvez maintenant soit abandonner, demander pitié, puis mourir tranquillement, car «miséricorde» n'est pas un mot facile à trouver dans le vocabulaire de Dark Gods. Ou vous pouvez libérer tous vos pouvoirs divins à la place et faire payer les dieux pour leur trahison.



Assurez-vous cependant qu'ils ne sont pas prêts à se battre et qu'ils vous lanceront toutes sortes d'adversaires de pixel art apparemment hilarants. Ne vous laissez pas berner par leurs regards amusants, mais rassurez-vous, ils utiliseront tous les moyens nécessaires, y compris leurs compétences spéciales, pour vous abattre. Avec l'aide de boss géants, ils mettront vos compétences à l'épreuve. Tuez ou faites-vous tuer. Il n'y a pas d'autre chemin.





Pixel art hilarant avec des animations dessinées à la main

Expérience hack'n'slash dynamique en solo et co-op local

Plus de 40 types d'ennemis difficiles qui travaillent ensemble pour vous abattre, en utilisant leurs ensembles de compétences uniques

Cartes étendues avec des tonnes de butin généré aléatoirement à ramasser

5 types de démonistes différents parmi lesquels choisir, chacun avec ses propres capacités à débloquer tout au long du jeu

8 à 10 heures de jeu pour terminer l'aventure avec un seul Warlock

Des boss variés, puissants et énormes n'attendant que d'être tués.

Un nouveau jeu en boîte débarque chez Red Art Games, Warlocks 2: God Slayers sur Switch.[pis=centre][/pos]Comme d'habitude, le jeu sera très limitée, avec seulement 2800 exemplaires monde pour un prix de 29.99€