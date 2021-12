Ceci n’est pas un jeu de football ordinaire. Voici Guts 'N Goals, où les ballons de foot sont parfois des palets de hockey et où vous vous servez d’une batte pour marquer des buts, plutôt que de vos pieds.



Choisissez parmi plus de 30 héros uniques et préparez-vous à vivre le jeu qui passionne la planète entière comme vous ne l’avez jamais fait avant !



Différentes façons de jouer – Chaque stade possède sa propre variation unique du match de football. Marquez un but avec un ballon de plage sur le sable fin et frappez dans un palet de hockey à la patinoire.



Un défi stimulant qui vous obligera à rester vigilant – Pendant chaque partie, des mutateurs aléatoires changeront votre manière de jouer. Les mutateurs peuvent tout changer, du ballon que vous utilisez au concept de la partie dans son intégralité, le tout en quelques secondes.



Aucun carton distribué – Chacun des 30 héros et plus possède une aptitude unique qui peut changer le cours du match du tout au tout. Vous pouvez faire appel à ces aptitudes pour mettre temporairement votre adversaire KO, ce qui vous donne l’opportunité de marquer.



Jouez comme vous le souhaitez - Guts 'N Goals peut se jouer en ligne et hors ligne, en solo, en co-op, en multijoueurs et en co-op local. Profitez de cette version hilarante du football comme vous le préférez !

Le jeu Guts N' Goals aura droit à une version boîte, grâce à Limited Run, le jeu est développé par CodeManu.Des versions "collectors" sont également prévues.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur Switch-Un artbook-Un porte-clés-Des stickers-La soundtrack sur CDÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur PS5-Un artbook-Un porte-clés-Des stickers-La soundtrack sur CDLe prix de la version collector devrait être de 49.99€ et 39.99€ pour la version classique.