Aliisha est une magnifique aventure fantastique mettant en scène des sœurs jumelles, Lisha et Aisha.



Lors de la découverte d’un temple ancien, elles devront coopérer pour surmonter ses nombreux défis et percer le mystère de leur destin.

Explorez le monde en 3D d'Aliisha, seul ou avec un ami, en combinant les capacités uniques des jumelles pour progresser. Conçu spécifiquement pour tirer le meilleur des capacités matérielles uniques de la Nintendo Switch, Aliisha est un voyage émotionnel dans l'inconnu avec un gameplay distinctif et surprenant.

Le jeu Aliisha - The Oblivion of Twin Goddesses : aura droit à une version boîte, grâce à Just for Games. Le jeu est développé par Underscore (un studio indé).Cette version boite, sera disponible le 1er Avril 2022 sur Switch.