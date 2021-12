Bienvenue à Acrea. Dans cette nouvelle bande-annonce, les joueurs peuvent en apprendre plus sur le profond système de combat de Stray Blade. Alors que des demi-dieux peuplent le monde, user de tout ce qui est en son pouvoir sera nécessaire pour faire face aux attaques de ses adversaires.

Stray Blade est développé par Point Blank Games et édité par 505 Games.Le jeu est un action-RPG avec des éléments d'aventure et d'exploration.Il sera disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via l'Epic Games Store et Steam courant 2022.