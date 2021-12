Iro Hero est un shoot them up vertical avec de superbes graphismes en pixel art inspirés de nombreux classiques de la vieille école. Présenté sur 9 niveaux bourrés d'action, Iro Hero propose une approche unique et nouvelle du mécanisme populaire de polarité des couleurs, avec des éléments de niveau interactifs, des zones de couleur, des surfaces réfléchissantes et bien plus encore.





Un système de polarité à quatre couleurs, mettant l'accent sur le jeu de risque vs récompense où vous chargez vos pouvoirs dans des couleurs assorties.

Découvrez une histoire passionnante qui se déroule à travers 9 niveaux bourrés d'action.

Rencontrez 10 types d'ennemis différents avec plus d'une centaine de comportements différents.

Battez 10 boss finaux dans la veine des arcades classiques.

Débloquez des compétences spéciales, offrant de nombreuses options créatives et stratégiques.

Jouez à quatre modes de jeu passionnants offrant différents degrés de difficulté.

Obtenez des améliorations pour augmenter la puissance de feu et les capacités de votre vaisseau spatial.

Atteignez le sommet des classements en ligne.

Le jeu Iro Hero s'offre une version boîte sur PS4, grâce à Red Art Games.Le jeu est déjà disponible sur la boutique de Red Art Games, donc envoi direct. Le jeu est limitée à 999 exemplaires monde.