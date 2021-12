Il peut y avoir beaucoup de clones, mais il n'y a qu'un seul Boba Fett. Peu importe qui est votre cible, votre cible,

ont sans aucun problème les pourchasser avec notre édition limitée, sous licence officielle Star Wars contrôleur Xbox et chargement inspiré stand-by le chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie.







Transmis de père en fils, semez la peur dans le cœur de la compétition avec un look qui n'a pas besoin d'être présenté, un objet de collection incontournable pour tout fan de Star Wars .







Vous le savez maintenant, à chaque nouvelle saison de The Mandalorian, Controller Gear propose une manette XBOX collector et l'arrivée de The Book of Boba Fett ne déroge pas à la règle.J'ai deux manettes de chez Controller Gear, la Squadron et la Jedi Fallen Order (que je pourrais mettre en photo) et la qualité est top, mais le prix est vraiment cher, 179.99€ sans frais de port.