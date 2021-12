Dans le Japon des années 1990, Ai est une jeune écolière sur le point de réaliser à quel point elle est seule. Forcée de participer à des jeux d'enfants dans un monde crépusculaire, Ai est traquée par des entités de l'au-delà qui mettent sa vie en péril. Et quand ces horreurs commencent à s'immiscer dans le monde réel, Ai doit accepter de se résoudre à ces trois choix : se cacher, s'enfuir, ou mourir.







Un gameplay évolutif - Mettez votre courage à l'épreuve au cours d'une dangereuse partie de cache-cache avant de plonger dans l'horreur avec l'apparition d'abominations venues de l'au-delà. Utilisez les objets que vous aurez récupérés pour échapper à cet enfer crépusculaire, tout en veillant à vous souvenir des chemins empruntés, au risque de vous perdre à tout jamais.

Un univers japonais au coucher de soleil envoûtant - Découvrez un troublant mélange de beauté, de peur et de nostalgie dans ce monde mystérieux où une maison japonaise, une école et un hôpital sont inexplicablement liés. Explorez des couloirs teintés d'une lueur rouge crépusculaire, observez la lumière éthérée des ombres derrière les parois de papier des maisons japonaises traditionnelles, et échappez aux formes rampantes dans les chambres d'un hôpital dont l'électricité semble toujours faire défaut.

Se cacher ou mourir - Du haut de ses 10 ans, Ai n'est pas en mesure de se défendre face aux ennemis. Au lieu de cela, vous devrez profiter des faiblesses de chaque esprit pour survivre. Retenez votre respiration pour échapper aux ennemis sourds ou fuyez aussi loin que possible devant les ennemis aveugles. Car si vous ne parvenez pas à vous enfuir à temps, préparez-vous à subir un terrible châtiment des mains de forces inimaginables.

Une tragique histoire d'amitié, de trahisons et de démons - Discrète et anxieuse, Ai est ravie quand un groupe d'enfants l'invitent à jouer avec eux. Toutefois, elle découvre bien vite que si les fantômes peuvent se montrer cruels, les enfants le sont encore plus. En effet, vos camarades de classe ruminent des idées noires et recèlent de terribles secrets que vous devrez découvrir pour progresser. Au fil du jeu, Ai en apprendra plus sur ses nouveaux amis qu'elle ne l'aurait voulu...

Si seulement il y avait un autre moyen... - En terminant le jeu, vous débloquerez une fin alternative. Quelle histoire celle-ci révélera-t-elle ? Replongez dans le monde terrifiant de Yuoni et affrontez des ennemis encore plus redoutables pour obtenir une plus belle récompense.









Yuoni - Sunset Edition



Le jeu Yuoni est maintenant disponible sur PS5, avec en prime une belle édition avec quelques goodies à l'intérieur.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un fourreau-Un set de cartes postalesQui a un retour sur ce jeu, car j'aimerais bien me le faire ?