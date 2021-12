Le jeu Rising Hell, aura droit à une version boîte, grâce à Strictly Limited GamesCette version limitée du jeu, sera disponible sur Switch à seulement 2200 exemplaires monde et sur PS4 à seulement 1200 exemplaires monde au prix de 29.99€.Mais il y a mieux, une version collector du jeu sera disponible pour 49.99€.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu (NSW / PS4)-Un étui /avec jaquette réversible-Une boîte spéciale-Manuel du jeu en couleurRoman graphique (52 pages)-Bande originale du CD officiel-Artbook de l'enfer-Un sticker-Un set de 4 cartes de personnages-Affiche Infernale (A3)La version Switch sera limitée à seulement 1800 exemplaires monde et 800 exemplaires pour la PS4. Autant dire, que c'est ultra limitée comme d'habitude.

posted the 12/11/2021 at 12:34 AM by leblogdeshacka