Lorsque PUBG : BATTLEGROUNDS passera en mode F2P, il introduira BATTLEGROUNDS Plus, une mise à niveau optionnelle du compte premium qui permettra aux joueurs d'accéder à une variété de nouvelles fonctionnalités exclusives en jeu. Alors que tous les joueurs commenceront avec le compte de base qui offre l'accès à la plupart des fonctionnalités du jeu, ils peuvent passer à BATTLEGROUNDS Plus pour un coût unique de 12,99$ US et avoir accès aux éléments suivants :



Bonus de 1 300 G-COIN

Maîtrise de survie XP + 100 % de boost

Carrière : Onglet Médailles

Mode Classé

Fonctionnalité de matchs personnalisés

Objets en jeu, notamment le set Camo du capitaine, qui comprend un chapeau, un masque de camouflage et des gants de camouflage

Les joueurs qui ont acheté et joué à PUBG : BATTLEGROUNDS avant son passage au F2P recevront le PUBG - SPECIAL COMMEMORATIVE PACK, qui comprendra une mise à niveau automatique du compte vers BATTLEGROUNDS Plus, le set de skin de costume Battle-Hardened, le pan Legacy Shackle and Shanks et la plaque nominative Battle-Hardened Legacy.

"PUBG : BATTLEGROUNDS est le pionnier du genre Battle Royale et est devenu une licence de jeu influente au niveau mondial. De ce fait, c'est le moment idéal pour passer au F2P et accueillir de nouveaux joueurs", a déclaré CH Kim, PDG de KRAFTON, Inc. "Le jeu s'est considérablement développé depuis que nous l'avons mis en accès anticipé il y a près de cinq ans, et nous pensons que notre offre est l'une des meilleures sur le marché du gaming. Qu'il s'agisse des huit cartes uniques, des fonctionnalités constamment mises à jour ou des activations de partenaires en jeu engageantes, le passage au F2P est la prochaine étape de notre voyage pour élargir la portée de la licence PUBG grâce à un contenu que les nouveaux joueurs et les vétérans vont adorer."

Je ne sais pas s'il y a des joueurs de PUBG, mais le jeu passera en Free to Play, dès le 12 Janvier 2022, sur console et PC.Il faut vraiment que j'essaie le jeu un de ces jours.