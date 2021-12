"Cela a été un long chemin pour en arriver là et nous ne pourrions pas être plus heureux que les gens puissent enfin jouer au jeu sur lequel nous avons travaillé si dur. Nous avons hâte pour voir ce que les gens pensent de White Shadows et comment ils se connectent à l'expérience percutante que nous essayons de fournir. "

Le jeu White Shadows est disponible depuis quelques jours.Le jeu est développé par le jeune studio indépendant Monokel.Il y a aussi une interview du directeur créatif, dans le lien ci-dessous.