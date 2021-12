Le jeu Tandem: A Tale of Shadows, aura droit à une édition collector en exclusivité chez Funstock.Je ne connais pas Funstock, donc si vous avez des retours, je prend.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu (PS4 ou Switch)-Une poupée d'Emma de 10cm en vinyle-Un artbook de 52 pages-Le tout dans une boîte collectorLe tout pour 53€ en exclusivité sur la boutique de Funstock.Ça donne envie ce genre d'édition collector.

posted the 12/08/2021 at 10:27 PM by leblogdeshacka