AWAY: The Survival Series



20 ans se sont écoulés depuis que le cataclysme connu sous le nom du "Grand Bouleversement Climatique" qui a métamorphosé la Terre. Les forces telluriques et sismiques l'ont emporté sur la veine domination humaine. Encore à ce jour, un vortex de tempêtes, de feux et d'éruptions volcaniques menacent de dévorer les derniers êtres vivants. Et pourtant, la vie subsiste. Les animaux, dont certaines espèces infatigables, ont démontré qu'elles pouvaient s'adapter bien mieux que les être humains. Le phalanger volant est l'une d'elles. Ce marsupial de petite taille est exceptionnellement apte à évoluer dans cet environnement nouveau et dangereux. Et comme toutes les autres formes de vie sur Terre, les phalangers volants sont menacé d'extinction, et ils sont prêt à tout pour survivre.

En ce moment, je ne sais trop ce qui m'arrive, mais je joue beaucoup aux jeux où l'on incarne un animal/insecte. Je vous parlais la dernière fois de Bee, que j'avais bien aimé. Donc après, avoir été une abeille, un requin (j'ai plus le nom du jeu), je suis maintenant un phalanger.Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un phalanger, c'est un petit marsupial originaire d'Australie de l'est et du nord, de la Nouvelle-Guinée et de l'archipel Bismarck, également introduit en Tasmanie, capable d'effectuer des (merci Wikipedia).Avant de commencer, il faut savoir que le jeu à été financé, grâce un et qu'il est développé par le studio Breaking Walls, basé à Montréal.Le jeu me fait penser à un documentaire animalier, que je pouvais mater étant enfant, avec un narrateur digne des docu de l'époque, j'adore.Le jeu nous permet de découvrir la faune et la flore, avec des passages vraiment dérangeant, je n'aime pas les araignées bordel. Et elles sont plutôt bien faites les saloperies !!Alors, je vous préviens de suite, ne vous attendez pas à un jeu avec des graphismes de fou furieux, non, ici nous sommes sur une DA propre, mais sans fioritures. En même temps, je ne pense pas que ça aurait changer grand chose, car finalement, le but est de découvrir la vie des phalangers, de quoi ils se nourrissent, comment ils survivent aux attaques extérieur, etc.Le jeu nous propose une aventure de survie, dans le monde impitoyable des phalangers volants. Car oui, leurs vie est bien plus compliqué qu'une abeille, ou qu'un requin. Il faut tuer pour survivre (ah bah comme tous les êtres vivants !! ), non sans blague, le jeu nous propose de découvrir le quotidien des phalangers volants et surtout, il nous fait découvrir des animaux extrêmement intelligent. Je prends un petit exemple au début du jeu, notre petit animal essaie de fuir la tempête avec sa mère et malheureusement sa mère se fait piquer par une araignée. Eh bien, le petit phalanger, cherche un remède et trouve la plante qu'il lui faut pour soigner la piqûre. Bref pour ceux, qui ce disent "ce ne sont que des animaux", eh bien non, ils ont un vrai cerveau et ressentent des émotions.Au niveau de la bande son, pour moi c'est du tout bon, c'est calme, pas de musiques "violente", nous sommes ici pour vivre une aventure