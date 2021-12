Les éditions Pixn'Love, s'offre l'exclusivité de la version Switch de Road 96. Le collector sera en édition ultra limitée, avec seulement 500 exemplaires numérotés.Cette édition numérotée à 500 ex. comprend :-Le jeu Road 96 (édition physique) pour Nintendo Switch-Un certificat d'authenticité numéroté à 500 ex-Un roman "dont vous êtes le héros" de 272 pages pour prolonger l'expérience du jeu-Trois lithographies recto-verso-La carte de Petria.-Un fourreau cartonné exclusifC'est déjà disponible en préco, pour 59.99€.

posted the 12/06/2021 at 11:32 PM by leblogdeshacka