“Le gameplay présenté aujourd'hui donne aux joueurs un premier aperçu des Chasseurs en action et met en scène huit des personnages hauts en couleurs qui seront disponibles au lancement", déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. "Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravies que les fans puissent bientôt entrer dans la mêlée l’année prochaine pour concourir pour la gloire galactique au sein de l’arène."

Zynga et Lucasfilm , présente enfin du gameplay pour Star Wars Hunters. En attendant, sa sortie en 2022, le jeu est entré en période de soft launch sur Google Play pour les appareils Android sur certains marchés et sera disponible en soft launch également sur l'App Store au début de l'année prochaine.