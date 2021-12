Rims Racing

Parce qu’une course ne se gagne pas uniquement sur la piste, devenez bien plus qu’un pilote en comprenant le comportement des motos comme un véritable ingénieur. Adhérence, inclinaison, freinage, couple, trajectoire, vitesse… tous les paramètres doivent être pris en compte avant de passer à l’atelier pour changer certaines pièces et procéder aux meilleurs réglages.



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ce week-end, découvrez l’action explosive en 5 contre 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Si vous ne connaissez pas encore ce titre doté d’une immense communauté en ligne, vous ferez l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire. Accédez à toutes les cartes et tous les modes pour profiter de l’intégralité de l’expérience, votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu en bénéficiant des réductions exceptionnelles durant les Jours de jeu gratuit.



Night Call

Un mystérieux tueur en série rôde dans les rues de Paris. Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter et la police n’a toujours pas la moindre piste. Vous êtes chauffeur de taxi, et vous avez, par miracle, récemment échappé au tueur. Vous avez sept nuits pour aider les enquêteurs à le retrouver, sans quoi c’est vous, rescapé chanceux mais suspect, que les autorités finiront par accuser. Au cours de la semaine qui s’annonce, chacune de vos courses va devenir une question de vie ou de mort…



Les jeux du week-end sont disponibles, pour moi, rien ce week-end. Je vais finir Kena et attaquer Beyond