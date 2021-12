Unbound: Worlds Apart vous permet d'exercer le pouvoir des portails en appuyant simplement sur un bouton ! Les joueurs doivent exploiter ces capacités qui changent le monde pour vaincre des monstres malveillants, des énigmes époustouflantes et empêcher un mal dangereux de déchirer la réalité. Les joueurs se téléportent en tant que Soli, un jeune mage ayant le pouvoir d'ouvrir des portails et de contrôler les propriétés de chaque monde - telles que la gravité inverse, la manipulation du temps, la super force et plus encore. Il y a 10 portails différents avec des mécanismes uniques à découvrir.



J'aime bien la DA du jeu, qui à un retour dessus ?

Le jeu Unbound Worlds Apart, s'offre une version boîte, grâce à Perp Games.Le jeu est développé par Angry Demon Studios, à qui l'on doit entre autres APSULOV et Gori: Cuddly Carnage.Cette version boite, devrait sortir le 11 Février 2022 sur PS4