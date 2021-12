Le musicien Louis Godart, compositeur de la bande originale de Pharaoh: A New Era, rejoint le co-fondateur de Triskell Interactive, Théophile Noiré, dans une nouvelle vidéo pour expliquer leur engagement à recréer fidèlement les pièces musicales que les fans adorent depuis des décennies tout en renforçant leur authenticité avec des instruments orientaux traditionnels.

« Nous sommes une petite équipe, et la qualité de notre jeu est aussi importante que la santé de nos collègues développeurs. Ces deux aspects devraient toujours aller ensemble et ont toujours été nos mots d'ordre »

Il y a des années, j'ai découvert Civilization sur PC, le premier, pas les récents et j'ai vraiment bien aimé. La construction de village, rapporter de l'eau au village, etc, j'ai vraiment passé des heures sur ce jeu.Et là, je viens de découvrir le jeuPharaoh: A New Era et ça m'a l'air prometteur.Le jeu devait sortir en 2021 et il est maintenant prévu pour 2022.