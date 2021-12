Après avoir perdu ses souvenirs, la jeune fille ne pouvait se souvenir que d'un seul nom : "Mlle Sakura".

Elle s'est mise en route pour retrouver Mlle Sakura, aidée par un feu de circulation parlant et par le pouvoir de lire les souvenirs des choses qu'elle a touchées.



"Unreal Life" est l'histoire de son voyage.

Comparez les souvenirs du passé avec le présent, résolvez des mystères et suivez la jeune fille et le feu de circulation dans ce jeu d'aventure et de puzzle atmosphérique.



Suivez les souvenirs, suivez le chemin, et ce que vous trouverez est...



