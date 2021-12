Le premier jeu des développeurs de RedRuins Softworks, Breathedge aura droit à une version boîte sur PS4 et PS5. Avec une sortie prévue en février 2022.Le jeu est décrit comme un "Subnautica dans l’espace".

Rob Edwards, directeur général de Perp Games, a déclaré : « Breathedge est une simulation de survie hilarante et incroyablement profonde dans l'espace. Lorsque nous avons découvert le poulet pour la première fois, nous savions que nous devions ajouter Breathedge à notre portefeuille et c'est un plaisir absolu de travailler avec une équipe aussi talentueuse.

On y incarne un homme qui transporte les cendres de son grand-père vers des funérailles spatiales à bord d’un gigantesque vaisseau-corbillard. Après l’explosion mystérieuse de celui-ci, le joueur doit survivre dans le vaste nuage de débris et tenter de comprendre ce qui s’est passé.

posted the 12/02/2021 at 09:06 PM by leblogdeshacka