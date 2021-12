The Procession to Calvary est un jeu d'aventure Pythonesque dans lequel vous voyagez à travers un paysage richement détaillé construit à partir de centaines de peintures de la Renaissance. Hourra ! La guerre sainte est finie ! Vos oppresseurs ont été vaincus, les églises du Dieu très ancien sont en ruine et des milliers d'innocents ont été assassinés ! Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles ; le tyran Peter Heavenly a échappé à vos griffes, et vous avez été chargé de le retrouver…





Le jeu The Procession to Calvary, aura droit à une version boîte sur PS4 et Switch, grâce à Red Art Games.Je ne connais pas du tout le jeu, mais en général quand je prends des jeux de Red Art Games, c'est plus pour la collection.C'est un jeu pour les fans de point & click, dans un univers médiévale, avec une grosse dose d'humour (d'après ce que j'ai pu lire ça et là ! ).Les précommandes ouvriront à 17 heures le jeudi 2 décembre sur le site de Red Art Games. Attention, comme d'habitude, nous sommes sur des éditions limitées, avec 1500 copies pour la version PS4 (à 24,99€) et 2800 copies pour la version Nintendo Switch ( à 29,99€).