"Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et maintenant nous pouvons vraiment sentir que cela se réalise de manière concrète ! Après tant d'années de travail acharné, nous attendons fièrement la sortie de Dying Light 2 Stay Human ", a déclaré Tymon Smektała, lead Game Designer.



Il a également mentionné que le travail n'est pas encore terminé et que le statut Gold n'est pas un motif pour ralentir, mais pour travailler encore plus dur. "Nous y sommes. Le moment final et crucial pour nous. Le jeu est prêt à être fabriqué, mais nous ne ralentirons pas. Le fait que le jeu soit terminé et que nous ayons atteint le statut Gold deux mois avant la sortie est un excellent signe, mais cela ne signifie pas que notre travail s'arrête là. Il reste encore quelques mises à jour et ajustements à faire, et les commentaires de la communauté à mettre en œuvre, mais la base est solide et prête à jouer. Je suis extrêmement fier de toute l'équipe ! »

Le jeu Dying Light 2 Stay Human est désormais GOLD.Le jeu sera disponible pour le 4 février 2022.