Les joueurs sont une nouvelle fois accueillis par Noah Decter-Jackson, Directeur Créatif de Complex Games, et Peter Schnabl, Concepteur Principal. Ils sont rejoints par le Programmeur Principal David Reimer, qui présente les principaux antagonistes de la campagne et explique comment les joueurs vont se battre contre le « Bloom » dans les missions individuelles et dans l'ensemble du secteur.



Dans le deuxième épisode d'une série de trois vidéos, « Episode 2 - Seeding the Bloom » examine en profondeur le « Bloom » et la façon dont il fait muter les forces de Nurgle, mettant les joueurs au défi de faire évoluer leurs stratégies tout au long du jeu. Lorsqu'une planète est infectée, des distorsions imprévisibles peuvent se produire pendant les missions, convoquant des renforts ennemis ou renforçant leurs capacités. Le « Bloom » évolue tout au long de la campagne, comme l’ensemble des ennemis. Son évolution comprend une variété de souches qui augmentent le danger des missions de combat plus la planète est corrompue.

L'auteur emblématique de Black Library, Aaron Dembski-Bowden, rejoint également les développeurs pour fournir des informations supplémentaires sur Nurgle, ses serviteurs et la redoutable Death Guard. Le journal des développeurs se termine par l'introduction d'un visage familier comme force motrice du « Bloom », le « Prince of Decay » et Primarque de la Death Guard, Mortarion. Outre le « Pale King », l'équipe de Complex Games présente en avant-première les défis uniques posés par chacun des boss du jeu. D'imposants Grands Démons et des Princes Démons rusés doivent être vaincus dans leur propre domaine, entre le Realspace et le Warp.

Le jeu Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters, s'offre un second journal de développeurs, en attendant sa sortie en 2022 sur PC.