Charles Cecil, CEO & Game Director chez Revolution Software, aborde le lore et l’univers du jeu. En tant que successeur spirituel de Beneath a Steel Sky, il était essentiel pour le studio que Beyond a Steel Sky reste cohérent avec le jeu d’origine, tout en restant accessible aux joueurs n’étant pas familiers avec la saga. « Pour cela, nous avons pris soin d’intégrer au jeu tous les composants essentiels et tous les éléments de contexte afin que les joueurs puissent les découvrir en résolvant des énigmes et en faisant progresser la narration » explique Charles Cecil.

Les joueurs souhaitant en apprendre davantage sur le lore et l’univers de la saga seront ravis d’apprendre que le jeu propose deux musées : le Musée de l’Histoire Nouvelle, dédié au lore propre à Beyond a Steel Sky, et le Musée de l’Histoire Ancienne, où les gens peuvent en découvrir davantage sur Beneath a Steel Sky. Charles conclut : « Pour nous, c’était l’opportunité parfaite d’ajouter des éléments du jeu original auxquels le joueur peut s’intéresser ou non. En revanche, tout ce qui est essentiel pour le déroulement de l’histoire a été intégré au jeu lui-même. Je suis heureux de pouvoir présenter Beyond a Steel Sky sur consoles, et je suis sûr que le jeu plaira aux nouveaux joueurs comme aux fans de la première heure. »

En attendant, la sortie du jeu Beyond a Steel Sky, réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la vision artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), prévu pour le 30 Novembre, voici un nouveau carnet de développeurs.En attendant, Beneath a Steel Sky est actuellement gratuit sur Steam