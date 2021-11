« Martha Is Dead a été pour nous un long voyage, mais nous approchons maintenant l’instant où le monde entier pourra y jouer », déclare Luca Dalco, fondateur et directeur de LKA. « Le jeu a été conçu pour rester fidèle à l’époque, de notre reconstitution authentique de la campagne toscane à l’impact que la Seconde Guerre mondiale a eu sur l’Italie. Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir le jeu. »

Le jeu Martha is Dead (que j'attends avec impatience ! ), vient d'être reporté de quelques mois. Attendu en 2021, le jeu d'horreur des développeurs de LKA (plus connu pour The Town of Ligh), arrivera finalement en Février 2022, avec une version boîte.Martha is Dead sortira le 24 février 2022 sur One|Series, PS4|PS5 et PC.