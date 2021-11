Infectée par une morsure de zombie, les jours d'Anling sont comptés. Elle doit désormais se battre pour survivre, pas pour elle-même, mais pour son jeune fils, Cody. Garantissez la survie de Cody dans un monde infesté de zombies, en le protégeant et en lui enseignant des compétences précieuses.

Dans ce jeu de survie émouvant, incarnez Anling dont le but est de s'assurer que son fils, Cody, soit en sécurité et puisse vivre après sa transformation. Vous devrez gérer des ressources limitées afin de ralentir l'infection d'Anling tout en faisant en sorte qu'elle et Cody ne meurent pas de faim ou de soif.





Mode Survie – Déverrouillé une fois que les joueurs ont terminé le jour 30 du jeu principal, le mode Survie se joue un peu différemment car il permet à Anling et Cody de durer aussi longtemps que possible dans le monde du jeu et met l'accent sur le contenu de l'histoire. En bref, il s'agit de survivre et de prospérer dans l'apocalypse zombie. Si vous mourez, il n'y a pas de suite non plus - jusqu'où pouvez-vous aller dans ce mode de jeu sans fin ?



Hordes de zombies – Nous avons ajouté un nouveau mécanisme de zombies terrifiant : les hordes de zombies. Vous ne voudrez pas essayer de les affronter et devrez plutôt trouver un moyen de vous échapper avant d'être submergé. Ces hordes ajoutent un sentiment de tension et de peur à un monde déjà troublant.



Plus d'histoire – Nous suggérons à nos joueurs de se rendre à la ferme et au camp des survivants pour voir comment l'histoire d'Anling et Cody évolue dans cette dernière mise à jour. Pas de spoilers!



AMD FSR – Du côté technique, UNDYING prend désormais en charge AMD FSR, ce qui contribuera à améliorer les performances de 10 à 30 % sur les appareils bas de gamme. Les cartes graphiques intégrées, NVIDIA et AMD sont toutes concernées. Désormais, davantage de personnes peuvent profiter d'Undying sur le système de leur choix !

Le jeu Undying, vient de se mettre à jour avec un mode zombies sans fin et un mode hordes de Zombies.