Visuellement, c'est propre je trouve !

Lornsword Winter Chronicle est un jeu d'action stratégie construit autour d'une histoire et d'une narration forte.



Vous êtes Corun Lan Ka et la Winter Chronicle est vu à travers vos yeux. Les yeux d'un Lornknight au service de l'Empire.... et destinés à voir bien plus que cela.

Contrôlez votre héros directement : Combattez, menez, explorez, capturez, invoquez. Exécutez vos tactiques en un clin d'œil.

Préparez votre armée au fil du temps : Gérer l'or, la nourriture, les fronts de batailles, les types d'unités, l'amélioration des bâtiments.

Choisissez quelles batailles vous voulez mener et le niveau de défi que vous recherchez.

Un ami peut vous rejoindre à n'importe quel instant lors d'une bataille, pas besoin de la relancer ou même de mettre le jeu en pause. Vous partagerez l'écran, les ressources et les invocations.

Vivez la stratégie d'une nouvelle façon avec Lornsword Winter Chronicle, un RTS conçu pour être parfaitement jouable avec une manette.

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Tower Five sur ce titre concernant son arrivée sur PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que sur la mise à jour PC. Lornsword Winter Chronicle est un jeu qui plaira aux fans de RTS et ajouter un tel titre dans le catalogue Microids Indie est une véritable fierté. À travers ce label, nous avons à cœur de proposer aux joueurs des expériences variées et complémentaire au catalogue de Microids. Nous croyons énormément en Lornsword Winter Chronicle pour démocratiser encore plus le RTS sur console » déclare Vincent Dondaine, VP Microids Indie.

Le trailer de sortie du jeu Lornsword Winter Chronicle est disponible.Perso, je ne connais pas le jeu, mais il est maintenant disponible sur PS5 et One|Series.Le jeu est développé par le studio français Tower Five .La version Steam aura une MAJ.