A quelques semaines de la sortie du jeu, nouvelle expérience narrative du studio, ce nouveau carnet de développeur met en lumière certaines des techniques cinématographiques utilisées par l’équipe de développement, ainsi que les multiples influences hitchcockiennes dont a pu s’inspirer le studio.Le jeu sera disponible sur PC en fin d'année et en 2022 sur les consoles.

Ed Miller, un écrivain, sort indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée fatidique.

posted the 11/23/2021 at 07:39 PM by leblogdeshacka