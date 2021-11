Réveillez-vous dans un monde sans aucun souvenir de la façon dont vous y êtes arrivé. Un monde plein de secrets, de pièces cachées, de donjons et de villes ; La cathédrale présente un vaste monde, destiné à être exploré ! Contrôlez un protagoniste sans nom d'un monde différent et faites équipe avec l'esprit connu sous le nom de Soul et entreprenez de démolir le demi-dieu connu uniquement sous le nom d'Ardur.



Un jeu d'action et d'aventure prêt à vous défier !









La Switch accueille énormément de jeux en indé en boîte et voici venir un autre jeu chez Premium Edition Games, Cathedral.Comme toujours avec PEG, nous aurons droit à deux versions, une classique et une Retro.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un slipcase (j'adore ça, je trouve que ça donne un côté classieux à la boîte)-Le manuel-Une carteCette édition est au prix de 40€ sans frais de port.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un slipcase (j'adore toujours ça, je trouve que ça donne un côté classieux à la boîte)-Le manuel-Une carte-L'OST sur CD-Une boîte Retro-Un guideLe tout pour 60€ sans frais de port.Cette édition est limitée à seulement 500 exemplaires monde.