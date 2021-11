Bard's Gold est plus lent que la plupart des jeux de plateforme actuels et s'inspire des classiques de la fin des années 80 et du début des années 90 tels que "Rick Dangerous", "Alex Kidd in Miracle World", "Rainbow Islands", "Wonder Boy in Monster World", " Erik" et "Rodland", qui à l'époque étaient populaires sur le Commodore Amiga et les consoles.



Il y a plus de 100 niveaux qui ont été fabriqués à la main et choisis au hasard à chaque partie. Le jeu propose un système de mise à niveau permanent pour que chaque session compte.

Principales caractéristiques:



Différentes dispositions pour chaque niveau sont choisies au hasard à chaque partie. Tout en ayant la chance de mémoriser les niveaux et de s'améliorer. Avec les gemmes que vous collectez, vous pourrez améliorer votre personnage sur l'écran Game Over. Ces améliorations sont permanentes et vous aideront lors de vos prochaines parties.

Plus de 100 niveaux choisis au hasard pour jouer

Un gameplay extrêmement stimulant, mais gratifiant

Graphismes d'inspiration rétro magnifiquement conçus

Obtenez de nouvelles capacités puissantes en trouvant des livres de compétences

La mort te rendra plus fort

Décidément, Red Art Games sort beaucoup de jeux en boîte en ce moment. Voici donc, Bard's Gold, qui arrive sur Switch.Le jeu sera limitée à seulement 2900 exemplaire monde, toujours pour 29.99€.