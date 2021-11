Utilisez vos compétences d'oiseau uniques pour frapper chaque chose désagréable sur votre chemin, afin qu'elle revienne d'où elle vient. Explorez des tonnes de niveaux générés aléatoirement regorgeant de secrets à découvrir et de mystères à percer. Écoutez la douce voix de puissants artefacts appelant votre nom, mais méfiez-vous de leur force obscure. Réfléchissez à deux fois avant de les ramasser, car ils prieront pour votre cupidité, ce qui finira par vous annihiler.



Principales caractéristiques :

-Artefacts : Vous serez tenté de les prendre mais cela vous fera vraiment souffrir.

-Mode histoire : tracez votre chemin à travers une multitude d'ennemis et renvoyez-les d'où ils viennent. Vous pouvez jouer aux modes normal, ensemencé, quotidien ou défi.

-Mode tournoi : mode multijoueur local basé sur l'arène où vos amitiés seront vraiment testées.

-Coopération locale pour le mode Histoire : tout ce carnage du mode Histoire est encore plus amusant lorsque vous jouez avec un ami.

-10 personnages jouables : les capacités uniques de chaque personnage rendront le gameplay encore plus polyvalent.

-Des heures et des heures de plaisir : des niveaux générés aléatoirement et des butins rendent chaque partie différente.

J'aime les jeux en boîte, comme beaucoup de monde ici et je pense me faire une collection de jeux "rares", ceux limitée à peu d'exemplaires et entre Red Art Games, Limited Run et les autres, j'ai le choix.Bref, voici un petit jeu qui débarque en boîte, Blazing Beaks.