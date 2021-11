L'océan regorge de monstres hybrides créature-machine. Vous êtes un « Chasseur » et le nouveau voyage commence…



Earth Atlantis est un jeu de tir à défilement horizontal avec un gameplay original de « Chasse aux monstres ». Recherchez et traquez d'effroyables monstres marins et explorez le monde sous-marin post-apocalyptique. Débloquez plusieurs navires avec des armes et des capacités spéciales pour votre voyage et devenez un chasseur légendaire !



Le jeu est présenté dans un style visuel « Old Sketching » tout à fait unique et artistique, qui exprime l'essence de l'exploration océanique du 14e siècle, lorsque la mer était considérée comme un endroit dangereux rempli de monstres.

Le jeu Earth Atlantis aura sa boîte grâce à VGNY SoftJe ne compte plus les différents distributeurs de jeux vidéo, qui font des versions boîtes.Une version collector sera aussi disponible, elle est limitée à seulement 4000 exemplaires monde.